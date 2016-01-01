موريتانيا: استعداد اسباني للتعاون في مجال التراث





قال سفيرالمملكة الاسبانية المعتمد في موريتانيا آنتنيو تورس اليوم الخميس إن بلاده على استعداد لتنمية و تطوير التعاون مع موريتانيا في مجال التراث .





جاء ذلك خلال حفل توزيع شهادات على المشاركين في دورة تكوينية لمحافظي المتاحف العمومية والخصوصية المنظمة على مدى اسبوعبن من طرف سفارة المملكة الاسبانية بنواكشوط والمكتب الوطني للمتاحف.







وأوضح المستشار المكلف بالشؤون القانونية في وزارة الثقافة والصناعة التقليدية أوليد الناس ولد الكوري ولد هنون في كلمة له بالمناسبة أن التكوين في مجال المتاحف يكتسي أهمية كبيرة لما له من دور في المحافظة على الكنوز الاثرية وصيانتها ، مشيرا إلى أن استجابة السفارة الاسبانية لتنظيم هذه الدورة يجسد عمق العلاقات القائمة بين البلدين. .







وجرى توزيع الشهادات على المشاركين بحضور مديري المتاحف الوطني والمعهد الموريتاني للتكوين في مجال الثقافة والتراث، وسفير جمهورية تونس المعتمد في موريتانيا .

