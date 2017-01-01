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موريتانيا: استقبالات شعبية للمرابطين ومسيرات في نواكشوط


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 22 غشت 2017 - 00:54



موريتانيا: استقبالات شعبية للمرابطين ومسيرات في نواكشوط
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استقبل العشرات من المشجعين، مساء اليوم الاثنين، المنتخب الوطني للاعبين المحليين العائد من العاصمة المالية باماكو، بعد أن حقق نصراً ثميناً على نظيره المالي، منحه بطاقة التأهل لكأس الأمم الأفريقية للمنتخبات المحلية (شان).
 
وتجمهر أنصار الفريق عند بوابة مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)، يرفعون الأعلام الوطنية، ولافتات ترحب بالفريق المنتصر، والذي حقق التأهل للتصفيات الأفريقية للمرة الثانية على التوالي.
 
وانطلق الفريق في حافلة تابعة للاتحادية الموريتانية لكرة القدم، متوجهاً نحو العاصمة نواكشوط، فيما رافقته جموع المشجعين في السيارات، ليشق الموكب مقاطعات العاصمة وسط احتفالات شعبية كبيرة.
 
وارتفعت الأعلام الوطنية من نوافذ السيارات التي أطلقت صافرات الفرح، فيما كان اللاعبون يلقون التحية من نوافذ الحافلة إلى الجماهير على جنبات الطريق.
 
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تتأهل فيها موريتانيا إلى كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات المحلية (شان)، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها موريتانيا النصر على المنتخب المالي.
 
وسبق أن تأهلت موريتانيا للكأس المرة الماضية، بعد تحقيق فوز مستحق على المنتخب السنغالي في مباراة جرت في المركب الأولمبي بالعاصمة نواكشوط.
 


الكلمات المفتاحية : المرابطون, رياضة, كرة القدم
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