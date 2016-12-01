عزيز يؤكد حرص موريتانيا على تعزيز التعاون مع الإمارات

الأركان العامة للجيوش تدشن عدة منشآت عسكرية في نواكشوط

طلاب المعهد العالي يحتجون على عدم تلبية مطالبهم

موريتانيا تحذر من تزايد العنف الزوجي في السنوات الأخيرة

موريتانيا : استقبلنا آلاف اللاجئين من مالي وسوريا في الآونة الأخيرة

موريتانيا: عيد المولد النبوي 12 ديسمبر الجاري

"كنام" توقف التعامل مع المستشفيات الخاصة

محاكمة قائد أغرب انقلاب عسكري في دولة مالي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : الأركان العامة للجيوش تدشن عدة منشآت عسكرية في نواكشوط https://t.co/4CaZ02JE6G
الخميس 1 ديسمبر - 18:02
Sahara Media Agency : طلاب المعهد العالي يحتجون على عدم تلبية مطالبهم https://t.co/TJ6ciA84AW
الخميس 1 ديسمبر - 17:26
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا : استقبلنا آلاف اللاجئين من مالي وسوريا في الآونة الأخيرة


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 1 ديسمبر 2016 - 15:44



موريتانيا : استقبلنا آلاف اللاجئين من مالي وسوريا في الآونة الأخيرة
مواضيع ذات صلة

 

قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ التراد ولد عبد المالك ان موريتانيا استقبلت في الآونة الأخيرة عشرات الآلاف من اللاجئين القادمين من دول شقيقة كسوريا ومالي ، لإحلال السلم والأمن والوقاية من النزاعات.

 

وأكد في خطاب له أمام الدورة العاشرة العادية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي أمس الاربعاء فى المملكة العربية السعودية أن موريتانيا  تلعب دورا هاما في الدفاع عن حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة في جميع المحافل، وفق تعبيره .

 

وأوضح مفوض حقوق الانسان أن  العالم الإسلامي لايزال  يواجه عدة تحديات من بينها الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والفقر الشديد والنزاعات المسلحة وتدهور البيئة واستغلال المرأة ،بالإضافة لمعاناة الأطفال في حالة الكوارث والنزاعات المسلحة والاحتلال ، حسب تعبيره.
 

واستعرض المفوض خلال المؤتمر  مقاربة موريتانيا الأمنية والتي تقوم على الاعتدال والتسامح من جهة والحزم من جهة أخرى وذلك وعيا منها بارتباط الأمن بالتنمية واحترام حقوق الإنسان.

 

وتقدم مفوض حقوق الانسان في خطابه امام اجتماع منظمة التعاون الاسلامي بجملة من الاقتراحات قال إنها ستساهم في دفع العمل الإسلامي المشترك حفاظا على حقوق الطفل في الحالات الغير العادية .


ومن بين هذه المقترحات وضع إستراتيجية للوقاية من النزاعات والتصدي للكوارث الطبيعية و إنشاء إطار مؤسسي للتدخل السريع لحماية الأطفال في بؤر التوتر وفي حالات الكوارث والاحتلال وذلك للحيلولة دون التدخلات الخارجية في أزماتنا.
 

ودعا مفوض حقوق الانسان الى لقيام بمزيد من تنسيق الجهود للحد من الآثار السلبية للصراع المسلح والاحتلال الأجنبي و الطوارئ والكوارث على حقوق الاطفال في المنطقة  و المصادقة على تحديد يوم للطفل اللاجئ والمشرد يكون مناسبة لمؤازرته و فرصة لتقييم الخطط والسياسات في هذا المجال.



الكلمات المفتاحية : سوريا, مالي, مهاجرين


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة