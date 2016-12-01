موريتانيا : استقبلنا آلاف اللاجئين من مالي وسوريا في الآونة الأخيرة





قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ التراد ولد عبد المالك ان موريتانيا استقبلت في الآونة الأخيرة عشرات الآلاف من اللاجئين القادمين من دول شقيقة كسوريا ومالي ، لإحلال السلم والأمن والوقاية من النزاعات.







وأكد في خطاب له أمام الدورة العاشرة العادية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي أمس الاربعاء فى المملكة العربية السعودية أن موريتانيا تلعب دورا هاما في الدفاع عن حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة في جميع المحافل، وفق تعبيره .







وأوضح مفوض حقوق الانسان أن العالم الإسلامي لايزال يواجه عدة تحديات من بينها الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والفقر الشديد والنزاعات المسلحة وتدهور البيئة واستغلال المرأة ،بالإضافة لمعاناة الأطفال في حالة الكوارث والنزاعات المسلحة والاحتلال ، حسب تعبيره.





واستعرض المفوض خلال المؤتمر مقاربة موريتانيا الأمنية والتي تقوم على الاعتدال والتسامح من جهة والحزم من جهة أخرى وذلك وعيا منها بارتباط الأمن بالتنمية واحترام حقوق الإنسان.







وتقدم مفوض حقوق الانسان في خطابه امام اجتماع منظمة التعاون الاسلامي بجملة من الاقتراحات قال إنها ستساهم في دفع العمل الإسلامي المشترك حفاظا على حقوق الطفل في الحالات الغير العادية .





ومن بين هذه المقترحات وضع إستراتيجية للوقاية من النزاعات والتصدي للكوارث الطبيعية و إنشاء إطار مؤسسي للتدخل السريع لحماية الأطفال في بؤر التوتر وفي حالات الكوارث والاحتلال وذلك للحيلولة دون التدخلات الخارجية في أزماتنا.





ودعا مفوض حقوق الانسان الى لقيام بمزيد من تنسيق الجهود للحد من الآثار السلبية للصراع المسلح والاحتلال الأجنبي و الطوارئ والكوارث على حقوق الاطفال في المنطقة و المصادقة على تحديد يوم للطفل اللاجئ والمشرد يكون مناسبة لمؤازرته و فرصة لتقييم الخطط والسياسات في هذا المجال.

