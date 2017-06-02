موريتانيا: استنفار رسمي لإنجاح الإحصاء الإداري



بدأت السلطات الموريتانية، اليوم الجمعة، حملة استنفار واسعة من أجل القيام بالتعبئة حول أهمية المشاركة في الإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي، تحضيرا للاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية المرتقب منتصف شهر يوليو القادم.



وتصدر هذا الاستنفار الولاة في عدد من الولايات الداخلية وفي العاصمة نواكشوط، إذ نظم هؤلاء الولاة أنشطة للتحسيس بضرورة المشاركة في الإحصاء.



ويأتي هذا التحرك بعد قرابة أسبوعين من انطلاق عملية الإحصاء من دون تسجيل إقبال كبير على مكاتب الإحصاء، سواء في العاصمة نواكشوط أو في المدن الداخلية.



وفي هذا السياق وجه والي تيرس زمور إسلم ولد سيدي، الدعوة إلى الفاعلين السياسيين بالولاية من أجل الدفع بعملية الإحصاء التكميلي والتأكد من وجود كل مواطن على اللائحة الانتخابية أو الذين لم يسجلوا من قبل نظرا للسن القانونية أو من تم تحويلهم من مكان إلى آخر.



كما طالب رئيس اللجنة الجهوية المستقلة للانتخابات في الولاية لمرابط ولد سيدي بونه في كلمة بالمناسبة جميع الفاعلين بالمشاركة في التعبئة والتحسيس من أجل القيام بالواجب الانتخابي.



وفى ولاية الحوض الشرقي ترأس الوالي محمد ولد محمد الأمين ولد بلعمش، صباح اليوم الجمعة، في قاعة الاجتماعات بالولاية، اجتماعا للتعبئة حول الإحصاء، دعا خلاله عمد البلديات وهيئات المجتمع المدني إلى المشاركة في عملية تعبئة المواطنين.



وأوضح الوالي أن الحملة موجهة إلى فئتين من الناس، الفئة الأولى تتكون من الذين بلغوا من العمر 18 سنة يوم الاقتراع، أما الفئة الثانية فهي المواطنون الراغبون في التسجيل في أماكن أخرى.



نفس المشهد تكرر في ولاية داخلت نواذيبو، حين ترأس الوالي المساعد وكالة محمد محمود ولد المصطفى، اجتماعاً قال إن الهدف منه التعبئة لصالح الإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي، وجعا المواطنين إلى التوجه لمراكز التسجيل الموجودة في عموم الولاية.



وشدد على ضرورة مشاركة جميع الفاعلين بالمدينة في عملية التحسيس لصالح الإحصاء وضرورة اغتنام الفرصة المتبقية من فترة الإحصاء.

