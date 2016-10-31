موريتانيا: استهدف الأراضي المقدسة "إرهاب" و"جبن"



دانت الحكومة الموريتانية الهجمات التي تعرضت لها مكة المكرمة، واصفة العمل بـ"الإرهابي" و"الجبان" لأنه يهدف إلى ترويع الوافدين إلى المناطق المقدسة من جميع أصقاع المعمورة.



جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية و التعاون أمس الأحد عبرت خلاله عن استنكارها للهجمات، معتبرة أن إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة تحديا واستفزازا لمشاعر الأمة الإسلامية، وفق البيان.



وأشاد البيان بجاهزية وكفاءة القوات المسلحة السعودية التي تصدت بنجاح لهذا الهجوم الصاروخي، مما حال دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.



وعمت موجة من الغضب العالم الإسلامي بعد استهداف منطقة مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي تم اعتراضه من قبل دفاعات التحالف العربي، وأُسقط على بعد عشرات الكيلومترات، بينما أشارت أصابع الاتهام إلى جماعة "الحوثي" في اليمن.

