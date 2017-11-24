موريتانيا: اعتقالات في صفوف عمال "الجرنالية" بنواذيبو



أوقفت الشرطة الموريتانية بمدينة نواذيبو، شمالي البلاد، عدداً من عمال "الجرنالية" التابعين لإحدى الشركات المتعاقدة مع الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم".



وبحسب مراسل "صحراء ميديا" في المدينة، فإن توقيف العمال يأتي بعد إقدامهم على اقتحام منزل مدير الشركة التي تشغلهم، والذي يطالبونه ببعض حقوقهم.



وقال بعض العمال الغاضبين في تصريح للمراسل إنهم أقدموا على اقتحام المنزل كتعبير عن الغضب من مواعيده التي لا تنتهي، وفق تعبيره.



وأوضح العامل أنهم يطالبون مدير الشركة بتوفير التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، على غرار بقية الشركات التي تشغل عمال "الجرنالية".



وأضاف مصدر آخر للمراسل أن "جميع الشركات المشغلة لعمال الجرنالية (تاشرونة) طبقت بنود الاتفاق ما عدا الشركة التي اقتحم مقر مديرها اليوم".

