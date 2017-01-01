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موريتانيا: اعتقال شخصين وإصابة سيدة في حادث


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 9 ماي 2017 - 10:20



موريتانيا: اعتقال شخصين وإصابة سيدة في حادث
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تعرضت سيدة موريتانية لإصابة إثر حادث سير وقع فجر اليوم الثلاثاء وسط العاصمة نواكشوط، كما اعتقل شخصان كانا على متن السيارة التي صدمتها.
 
وقالت مصادر لـ"صحراء ميديا" إن السيدة كانت على متن سيارتها في شارع جمال عبد الناصر وسط نواكشوط، قبل أن تصدمها سيارة على متنها شخصان يعتقد أنهما كانا في حالة سكر.
 
وأكد شهود عيان أن السيدة تعرضت لإصابة طفيفة في الساق والرأس، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى الوطني حيث تلقت الإسعافات الأولية.
 
وتمكن عناصر الشرطة من اعتقال الشخصين الذين كانا على متن السيارة التي صدمت السيدة، وضبط بحوزتهما كميات من الخمور.
 
وتزيد وتيرة حوادث السير في العاصمة الموريتانية خلال ساعات الصباح الأولى بسبب الإفراط في السرعة، وعدم الالتزام بقانون السير.
 


الكلمات المفتاحية : أمن, اعتقال, حادث, سير, شرطة
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