موريتانيا: اعتقال عشرين تلميذا في ثانوية "ازويرات"



اعتقلت الشرطة الموريتانية في مدينة ازويرات، شمالي موريتانيا اليوم الأربعاء، عشرين تلميذا بعد شكوى تقدم بها المدير الجهوي للتعليم في المدينة.



وقال مراسل "صحراء ميديا" في المدينة إن إدارة الأمن الجهوي بالمدينة اعتقلت اليوم أكثر من عشرين من تلاميذ الثانوية بعد شكوى تقدم بها المدير الجهوي للتعليم عالي ولد اعلادة.



ويتهم ولد اعلاده التلاميذ المعتقلين بما قال إنه "مسلكيات غير طبيعية أثناء أوقات الدراسة"، من دون أن يفصح المصدر عن طبيعة هذه المسلكيات.



وأضاف المراسل أن مديرة الثانوية بالمدينة طالبت إدارة الأمن بالإفراج الفوري عن التلاميذ، واصفة اعتقالهم بغير المبرر.

