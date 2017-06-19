موريتانيا: اعتقال عصابة تحتال باسم الدولة



أوقفت فرقة الدرك المختلطة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الاثنين، عصابة كانت تقوم بعمليات احتيال باسم الدولة وتمكنت من تحصيل مئات ملايين الأوقية من بعض المواطنين.



وقالت مصادر أمنية تحدثت لـ"صحراء ميديا" إن العصابة تتكون من سبعة أشخاص من ضمنهم أجنبي واحد، وكانت توهم المواطنين بأن الدولة ستوزع مواد غذائية مقابل مبالغ رمزية تدفع بشكل مسبق.



وقد تمكنت العصابة بهذه الحيلة من تحصيل ما يزيد على مائتي مليون أوقية، دفعها مواطنون للحصول على مواد غذائية مخفضة السعر.



وأوضحت المصادر الأمنية أن العصابة كان من ضمن أفرادها أجنبي (ينحدر من إحدى دول أفريقيا جنوب الصحراء)، وهو الذي كان يتولى طباعة الوثائق المزورة على أنها صادرة من طرف الحكومة.



كما أن من ضمن أفراد العصابة صاحب مقهى إلكتروني كان يتولى مهمة طباعة وتكثير الوثائق التي ستعطى للمواطنين الضحايا.

