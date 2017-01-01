موريتانيا تسعي لإدخال السمك في عاداتها الغذائية

موريتانيا الأقل في عدد ساعات الصوم مغاربيا

الحكومة الموريتانية تمنح المحامين قطعا أرضية

السلطات الموريتانية تطلق "عملية رمضان"

توشيح العاهل المغربي لدوره بالنهوض بالحريات

دكار مدينة "بلا خبز" بسبب إضراب الخبازين

الرئيس الموريتاني يريد تطوير التعاون مع جورجيا

موريتانيا ترقب شهر رمضان ولجنة الأهلة تجتمع

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | السلطات الموريتانية تمنح المحامين قطعا أرضية https://t.co/vgjvs5kUW5السلطات-الموريتانية-تمنح-المحامين-قطعا-أرضية_a34920.html
الجمعة 26 ماي - 19:18
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | السلطات الموريتانية تطلق "عملية رمضان" https://t.co/vgjvs5kUW5السلطات-الموريتانية-تطلق-عملية-رمضان_a34919.html
الجمعة 26 ماي - 19:12
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا الأقل في عدد ساعات الصوم مغاربيا


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 26 ماي 2017 - 18:49



موريتانيا الأقل في عدد ساعات الصوم مغاربيا
مواضيع ذات صلة

 

صنفت موريتانيا ضمن قائمة الدول المغاربية الأقل من حيث ساعات الصيام في خلال شهر رمضان ، والتي وصل مجموعها إلى أزيد من 14 ساعة بمعدل 431 ساعة في شهر.


وحسب الموقع الآمريكي "أصوات مغاربية" فقد تصدّرت الجزائر وتونس والمغرب قائمة الدول المغاربية التي ستصوم أكثر ساعات في شهر رمضان رغم تفاوتها في عدد دقائق.


واعتمد الموقع على معطيات المجهات المعنية في دول المغرب العربي  كوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، ووزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية، ووزارة الشؤون الدينية التونسية.


وتتصدر الجزائر المرتبة الأولى من حيث أطول ساعات الصوم في المغرب العربي، والتي تصل إلى  16 ساعة و 44 دقيقة يوميا، وتحتل تونس المرتبة الثانية بعدد ساعات صيام يصل 16 ساعة و 33 دقيقة.


ويصل عدد ساعات الصيام في المغرب إلى  16ساعة و10 دقائق يوميا.


أما بالنسبة لليبيا فساعات الصيام ستصل الى 15ساعة و37 دقيقة في اليوم، ما يقارب 460 ساعة في الشهر.


وتم احتساب ساعات الصوم فى هذه الدول اعتمادا على مواقيت العواصم وضواحيها، مما يعني أن هناك بعض الفوارق في عدد دقائق الصوم في البلد الواحد حسب مساحة كل بلد.



الكلمات المفتاحية : الصوم, المغرب, رمضان
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة