موريتانيا الأقل في عدد ساعات الصوم مغاربيا





صنفت موريتانيا ضمن قائمة الدول المغاربية الأقل من حيث ساعات الصيام في خلال شهر رمضان ، والتي وصل مجموعها إلى أزيد من 14 ساعة بمعدل 431 ساعة في شهر.





وحسب الموقع الآمريكي "أصوات مغاربية" فقد تصدّرت الجزائر وتونس والمغرب قائمة الدول المغاربية التي ستصوم أكثر ساعات في شهر رمضان رغم تفاوتها في عدد دقائق.





واعتمد الموقع على معطيات المجهات المعنية في دول المغرب العربي كوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، ووزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية، ووزارة الشؤون الدينية التونسية.





وتتصدر الجزائر المرتبة الأولى من حيث أطول ساعات الصوم في المغرب العربي، والتي تصل إلى 16 ساعة و 44 دقيقة يوميا، وتحتل تونس المرتبة الثانية بعدد ساعات صيام يصل 16 ساعة و 33 دقيقة.





ويصل عدد ساعات الصيام في المغرب إلى 16ساعة و10 دقائق يوميا.





أما بالنسبة لليبيا فساعات الصيام ستصل الى 15ساعة و37 دقيقة في اليوم، ما يقارب 460 ساعة في الشهر.





وتم احتساب ساعات الصوم فى هذه الدول اعتمادا على مواقيت العواصم وضواحيها، مما يعني أن هناك بعض الفوارق في عدد دقائق الصوم في البلد الواحد حسب مساحة كل بلد.

