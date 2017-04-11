موريتانيا: الأمم المتحدة تتبع أهداف التنمية



يعقد وفد من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لمكتب الأمم المتحدة في شمال أفريقيا، اليوم الثلاثاء في العاصمة نواكشوط، ورشة عمل مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية.



وتهدف الورشة إلى عرض عملية صياغة التقرير الأول بشأن تتبع أهداف التنمية المستدامة في بلدان المنطقة المغاربية، وهي عملية تم إطلاقها بالتعاون مع اتحاد المغرب العربي.



وكان الوفد الأممي قد بدأ أمس الاثنين، بعد وصوله إلى نواكشوط، سلسلة لقاءات مع المسؤولين الموريتانيين من أجل تتبع أهداف التنمية المستدامة في موريتانيا.



ويسعى الوفد القادم من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا والتي تتبع لمكتب الأمم المتحدة في شمال إفريقيا، إلى عقد لقاءات خلال الأيام المقبلة مع مسؤولين في وزارات الاقتصاد والمالية، والطاقة، والزراعة، والبيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولين في المكتب الوطني للإحصاء والوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب.



وجاء في تصريح لمدير مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في شمال إفريقيا بالنيابة عمر عبد الرحمن، أن التقرير الذي سيستعرضه الوفد يندرج في السياق الدولي لتتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.



وجاء التصريح في إيجاز صحفي صادر عن الوفد الأممي، وأشار الإيجاز إلى أن الزيارة من المنتظر أن "تساهم في تتبع النمو الاقتصادي عن كثب"، قبل أن تشير إلى "إحداث نظام جديد للمحاسبة الوطنية 2008، وكذا معدل البطالة والتجارة الخارجية، كما ستساهم في تسيير مواءمة نظام الإحصاءات الوطني مع احتياجات تتبع أهداف التنمية المستدامة".

