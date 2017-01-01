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موريتانيا: الأمن يفتش منزل السناتور ولد غده


نواكشوط-صحراء ميديا
السبت 26 غشت 2017 - 21:58



موريتانيا: الأمن يفتش منزل السناتور ولد غده
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أفادت مصادر عائلية ل"صحراء ميديا" أن أفراد من الأمن قاموا مساء اليوم السبت بعملية تفتيش لمنزل السناتور المعتقل محمد ولد غده لمدة ساعة كاملة .
 
وأكدت المصادر أن شخصين حضرا إلى منزل السناتور فى العاصمة نواكشوط ، وفتشوه لقرابة ساعة ، وغادروا بعد ذلك .
 
وأوضحت المصادر  أن الأشخاص فتشوا المنزل دون تقديم إذن من النيابة العامة ، وفى يوم عطلة ،معتبرين أن عملية التفتيش "غير قانونية" .
 
ويواجه ولد غده اتهامات من طرف النيابة العامة بزعزعة الأمن وتلقي الأموال من الخارج لإثارة الفتنة داخل موريتانيا، وفق بيان رسمي صادر عن النيابة العامة.
 
ويخضع ولد غده للاعتقال منذ فترة بعد أن حضرت فرقة أمنية إلى منزله واقتادته إلى جهة مجهولة.
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الكلمات المفتاحية : الأمن, الشيوخ, موريتانيا, ولد غده
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