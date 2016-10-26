موريتانيا: الإعلان عن الفائزين بجائزة شنقيط للعام الحالي



أعلن مجلس جائزة شنقيط اليوم الأربعاء في نواكشوط عن أسماء الفائزين بالجائزة فى الدراسات الإسلامية، والعلوم، والآداب، للعام 2016 .



ووفقا لمداولة المجلس الجائزة توصلت الوكالة منحت جائزة الدراسات الاسلامية مناصفة بين أمين ولد الشواف، ومحمد سالم ولد المولود عن كتابيهما على التوالي الوسطية في الاسلام سمة العلاقة بين الرعية والحكام(باللغة العربية) ونظرية في التربية غير المصنفة: حالة التعليم الاسلامي المحظري في موريتانيا (باللغة الفرنسية).



ومنح المجلس جائزة شنقيط للعلوم والتقنيات 2016 بالتناصف أيضا بين محمد عبد الرحمن السنهوري، ومحمد عبد الله الغزالي، دون ذكر لعناوين أعمالهما.



وحاز جائزة شنقيط للآداب والفنون أحمد ولد المصطف عن كتابه تاريخ اكتشاف وغزو غينيا لمؤلفه غوميس ايانيس دي آزورارا.

