ابيدجان: تعادل بين المغرب والسينغال في الألعاب الفرنكوفونية

موريتانيا: الإعلان عن جبهة شبابية مناوئة لتعديل الدستور

عزيز: التعديلات الدستورية لصالح موريتانيا وليست شخصية

موريتانيا: اللجنة المستقلة للانتخابات تتسلم بطاقات التصويت

موريتانيا : حزب "اللقاء" يتهم السلطات بمضايقة أنشطته

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

عزيز يشيد بالنظام الصحى بعد تلويح الأطباء بالاضراب

ولد عبد العزيز: مجلس الشيوخ مركز للرشوة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على
Sahara Media Agency : عزيز: التعديلات الدستورية لصالح موريتانيا وليست شخصية https://t.co/5scWca1v2Q
الاثنين 24 يوليوز - 23:52
Sahara Media Agency : المستقلة للانتخابات تتسلم بطاقات التصويت https://t.co/T8FNhfqOtd
الاثنين 24 يوليوز - 19:33
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: الإعلان عن جبهة شبابية مناوئة لتعديل الدستور


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 25 يوليوز 2017 - 10:11



موريتانيا: الإعلان عن جبهة شبابية مناوئة لتعديل الدستور
مواضيع ذات صلة

 

 أعلنت عدة منظمات شبابية معارضة أمس الاثنين عن تشكيل جبهة شبابية مناوئة للتعديلات الدستورية المقرر إجراؤها في الخامس من أغسطس.

وتضم الجبهة المنظمات الشبابية للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ، و المنظمة الشبابية لحزب تكتل القوي الديمقراطية، و المنظمة الشبابية لحزب الصواب، وحركتي 25 فبراير://0 ، ومحال تغير الدستور، وحركة إيرا، بالإضافة إلى حركة رفاق التغيير، وموريتانيا الغد.

وقالت الجبهة في بيان لها إنها "تأتي بعد استمرار النظام الحالي في سياسته العشوائية وتعريض البلد لشتى المخاطر و التوترات، وتخطيطه لإدخال تعديلات على الدستور بصفة "غير قانونية".

وتعهدت الجبهة الشبابية بإفشال ما قالت إنه "المسار الأحادي للنظام" ومنعه من فرض التعديلات الدستورية، مؤكدة سعيها لفرض تناوب سلمي على السلطة.

ونبهت إلى أنها " ستكشف أساليب المحسوبية والنهب الممنهج لموارد الشعب من قبل فئة قليلة من المفسدين مسيطرة على البلد"، وفق البيان.

وأضافت الجبهة بأن من بين أهدافها التي ستعمل من أجل تحقيقها، تحييد جميع الأطر الضيقة بشكل نهائي عن الفاعلية السياسية، وتحقيق عدالة اجتماعية تضمن مساواة الفرص بين جميع المواطنين



الكلمات المفتاحية : دستور, شباب, مبادرة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة