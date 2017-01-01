موريتانيا: الإعلان عن جبهة شبابية مناوئة لتعديل الدستور





أعلنت عدة منظمات شبابية معارضة أمس الاثنين عن تشكيل جبهة شبابية مناوئة للتعديلات الدستورية المقرر إجراؤها في الخامس من أغسطس.



وتضم الجبهة المنظمات الشبابية للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ، و المنظمة الشبابية لحزب تكتل القوي الديمقراطية، و المنظمة الشبابية لحزب الصواب، وحركتي 25 فبراير://0 ، ومحال تغير الدستور، وحركة إيرا، بالإضافة إلى حركة رفاق التغيير، وموريتانيا الغد.



وقالت الجبهة في بيان لها إنها "تأتي بعد استمرار النظام الحالي في سياسته العشوائية وتعريض البلد لشتى المخاطر و التوترات، وتخطيطه لإدخال تعديلات على الدستور بصفة "غير قانونية".



وتعهدت الجبهة الشبابية بإفشال ما قالت إنه "المسار الأحادي للنظام" ومنعه من فرض التعديلات الدستورية، مؤكدة سعيها لفرض تناوب سلمي على السلطة.



ونبهت إلى أنها " ستكشف أساليب المحسوبية والنهب الممنهج لموارد الشعب من قبل فئة قليلة من المفسدين مسيطرة على البلد"، وفق البيان.



وأضافت الجبهة بأن من بين أهدافها التي ستعمل من أجل تحقيقها، تحييد جميع الأطر الضيقة بشكل نهائي عن الفاعلية السياسية، وتحقيق عدالة اجتماعية تضمن مساواة الفرص بين جميع المواطنين

