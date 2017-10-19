موريتانيا: الإعلان عن دمج شركة "ENER" و ATTM

أعلن مساء اليوم الخميس في العاصمة الموريتانية انواكشوط عن دمج شركة النظافة والأشغال والنقل والصيانة(ATTM s.a) للمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق (ENER).

وقدم وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي بيانا خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة يقترح إجراء عملية دمج وامتصاص بين شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة، والمؤسسة الموريتانية لصيانة الطرق، "وهو ما سيؤدي إلى حل المؤسسة الموريتانية لصيانة الطرق بدون تصفيتها، وإلى نقل أصولها لشركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة التي ستحتفظ بهذا الاسم" بحسب الوزير.

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية، المختصة في مكافحة الفساد في موريتانيا، أوقفت الاثنين الماضي المدير العام للشركة الوطنية لصيانة الطرق "أنير"، ونقلته إلى مقرها من أجل التحقيق حول ملفات تتعلق بتسيير الشركة.