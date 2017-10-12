موريتانيا : الإعلان عن قرب إطلاق قناة متخصصة في الرياضة





أعلنت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم وقناة الموريتانية (الحكومية) اليوم الخميس عن الاتفاق على اطلاق قناة متخصصة في مجال الرياضة.





وتم الاعلان عن الخبر بعد اجتماع رئيس الاتحادية أحمد ولد يحي، ومديرة الموريتانية خيرة منت الشيخاني، بممثلين عن الاندية الموريتانية، اللذين كشفا خلال مؤتمر صحفي مشترك عن التخطيط لإطلاق القناة بالتزامن مع عيد الاستقلال شهر نوفمبر المقبل.





وقالت مدير "الموريتانية" إن القناة الرياضية المذكورة ستكون نسبة 70% من بثها معني بكرة القدم ، على أن يكون بثها المباشر لمدة 6 ساعات ابتداء من الثامن والعشرين نوفمبر المقبل.





من جهته رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم تحدث عن الاكراهات التي يفرضها البث المباشر لمباريات الدوري الموريتاني، حيث سيصبح اللاعبون مشاهدون في البيوت داخل موريتانيا وخارجها، ممايفرض على الاندية التعامل مع ذلك.





و تعنى القناة الرياضية بنقل مباريات الدوري الموريتاني الممتاز ، ومتابعة الاحداث الرياضية، الأخري التي تهم الموريتانيين.





وكان عدد من المهتمين بالمجال الرياضي قد طالبوا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال زيارته الأخير لمقر الاتحادية الموريتانية لكرة القدم بضرورة اطلاق قناة رياضية تنقل الاحداث الموريتانية في هذا المجال، وهو ما تعهد به ولد عبد العزيز حينها.

