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موريتانيا: الإعلان عن نتائج جائزة شنقيط للعام 2017


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 - 11:40



موريتانيا: الإعلان عن نتائج جائزة شنقيط للعام 2017
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أعلن مجلس جوائز شنقيط بالعاصمة الموريتانية انواكشوط اليوم الثلاثاء عن نتائج جائزة شنقيط لسنة 2017.
 
وقال مجلس جائز شنقيط في إعلان نشره اليوم إن جائزة شنقيط للدراسات الإسلامية منحت بالتناصف لكل من د/ يحي ولد البراء، لكتابه الوحي والواقع والعقل. ود/ محمد احمد ولد محمد عالي، لكتابه: الإعلام الغربي والإسلام.
 
وأضاف الإعلان أن جائزة شنقيط للعلوم والتقنيات منحت لدكتور محمد سعيد ولد محمد سيديا منيه، لكتابه "مساهمة في دراسة النباتات الطبية والعطرية والعلفية في موريتانيا" (باللغة الفرنسية).
 بينما منح المجلس جائزة شنقيط للآداب والفنون بالتناصف لكل من الباحث سيدي محمد ولد حديد لكتابه: الأمير بكار ولد أسويد احمد، والباحثة أماه بنت يونس، لكتابها: دور التسرب المدرسي في زيادة ظاهرة جنوح الأطفال".


الكلمات المفتاحية : جائزة, شنقيط, موريتانيا
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