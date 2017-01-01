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موريتانيا: "الإغاثة الإسلامية" توزع مخصصات مالية على المكفولين


نواكشوط-صحراء ميديا
الاربعاء 16 غشت 2017 - 00:03



صورة ارشيفية لنشاط سابق للهيئة فى موريتانيا
صورة ارشيفية لنشاط سابق للهيئة فى موريتانيا
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وزع مكتب هيئة الإغاثة الاسلامية العالمية  فى موريتانيا اليوم الثلاثاء مخصصات مالية على عدد من الأيتام المكفولين، فى إطار برنامج تقوم به الهيئة  لصالح المحتاجين.

وقالت مديرة مكتب الهيئة فى موريتانيا  مسعودة بنت بحام إن المنظمة تكفل 1600 يتيم بمبلغ يصل 100 مليون أوقية سنويا.

وشكرت بنت بحام الحكومة الموريتانية على التسهيلات التى تمنحها للمنظمة من أجل عمل الخير فى البلاد ، مشيدة بدعم الهيئة للمشاريع الخيرية فى موريتانيا.

بدوره أعرب الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحيى عن شكره  باسم الحكومة الموريتانية جميع المنظمات والهيئات الفاعلة في مجال كفالة الأيتام في موريتانيا.

وخص الأمين العام بالذكر  هيئة الإغاثة الإسلامية ومكتبها في نواكشوط على العمل الإنساني الكبير الذي دأبت على القيام به لصالح المحتاجين في موريتانيا، وفق تعبيره.

وجرى الحفل بحضور المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والأمينين العامين لوزارتي الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وشخصيات أخرى.


الكلمات المفتاحية : الخير, مجتمع, موريتانيا, هيئة الاغاثة الاسلامية
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