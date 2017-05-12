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موريتانيا: "الإغاثة" تجري عمليات لمرضى العيون


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 21 نونبر 2017 - 13:54



موريتانيا: "الإغاثة" تجري عمليات لمرضى العيون

أجرى فريق طبي تابع لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية خمسمائة عملية جراحية لمرضى العيون في موريتانيا، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
 
واستفاد من هذه العمليات بعض المواطنين المعوزين والأقل دخلا، كما قامت الهيئة بتوزيع النظارات الطبية، والأدوية بشكل مجاني على عدد من المستفيدين، بالإضافة إلى إجراء بعض الفحوصات الطبية للمشمولين بالعملية.
 
وشكرت مديرة المكتب في موريتانيا مسعودة منت بحام ولد محمد لغظف السلطات الإدارية علي مدي التجاوب والتعاون، للقيام بهذا العمل الخيري والتنسيق لإنجاح هذه التدخلات الصحية.
 
وأضافت منت بحام، أن هذا التدخل الصحي هو الثالث من نوعه الذي تقوم به الهيئة في موريتانيا، في إطار نشاطها الخيري، متمنية استمرار التعاون مع السلطات الموريتانية لتنفيذ المزيد من البرامج الخيرية في موريتانيا.
 
وسبق للهيئة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن أطلقت برامج صحية في موريتانيا شملت إجراء عمليات لقسطرة القلب للأطفال استفاد منها ما يقارب 50 طفلا، وإجراء عمليات جراحية للمسالك البولية استفاد منها 25 من المرضي، كما تدخلت في مجالات اجتماعية أخري مختلفة.
 


الكلمات المفتاحية : إغاثة, عمل خيري, مجتمع
 
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موريتانيا: "الإغاثة" تجري عمليات لمرضى العيون

 
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