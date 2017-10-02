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موريتانيا: البرلمان يبدأ أولى دوراته بنظام الغرفة الواحدة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 2 أكتوبر 2017 - 14:05



موريتانيا: البرلمان يبدأ أولى دوراته بنظام الغرفة الواحدة
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بدأت اليوم الاثنين أول دورة برلمانية  عادية بغرفة واحدة للبرلمان الموريتاني فى شكله الجديد عقب إلغاء استفتاء الخامس من أغسطس الماضي مجلس الشيوخ،  "الغرفة العليا فى البرلمان".
 
ونوه رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل، فى خطاب افتتاح الدورة بما أسماها المكانة التي أصبحت تحتلها الجمعية الوطنية بصفتها الغرفة الوحيدة للتشريع، مطالبا النواب بتحمل المسؤولية الملقاة على عواتقهم.

وأثني ولد ابيليل على إلزام الدستورية نيل برنامج الحكومة – بعد تشكيلها – لثقة الجمعية الوطنية واعتماد نظام جديد للدورات البرلمانية.
 
وقال إن نظام الغرفة البرلمانية الوحيدة الذي استحدثته المادة 46 جديدة من الدستور، يتيح تسريع المسطرة التشريعية .

ودعا أعضاء الجمعية إلى القراءة المتأنية للنصوص ومراجعة دقيقة لها، وبخاصة بعد مضاعفة مدة الدورة البرلمانية والتي أصبحت تصل إلى أربعة أشهر، وفق تعبيره.
 
وكشف ولد ابيليل عن تشكيل لجنة  لمواءمة نظامنا الداخلي مع المقتضيات الجديدة لأحكام الدستور، مشيرا إلى أن النصوص المترتبة على التعديلات الدستورية إضافة لقانون المالية والرقابة المعهودة للعمل الحكومي،  تعد" تجربة عملية لمدى تصميمنا على رفع هذا التحدي".
 
وشهدت جلسة الافتتاح قراءة الفاتحة ترحما على روح الرئيس الأسبق للجمعية الوطنية المرحوم الرشيد ولد صالح، ورئيس الحكومة الموريتانية الاسبق المرحوم سيد احمد ولد ابنيجاره.
 


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, التشريع, الشيوخ, لبرلمان
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