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موريتانيا: البرلمان يبدأ نقاش قانون العلم الجديد


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 - 18:48



موريتانيا: البرلمان يبدأ نقاش قانون العلم الجديد
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أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء عددا من مشاريع لقوانين إلى اللجان الفنية قبل عرضها فى جلسات علنية خلال الدورة لبرلمانية الحالية
 
وتضم القوانين المحالة للدراسة مشروع قانون يتضمن معاقبة صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة، ومشروع قانون الصحة الانجابية.
 
كما ستدرس اللجان مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الاقليمية المعدلة الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول الافريقية.

ومن بين مشاريع القوانين المحالة للدارسة الفنية مشروع قانون يتضمن وصف علم الجمهورية الاسلامية الموريتانية، وهو العلم الذى سيحل محل العلم القديم بعد إجازته فى استفاء الخامس من أغسطس الماضي.
 
كما ستدرس اللجان مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لميزانية الدولة لعام 2017.

 وحضر اجتماع رؤساء اللجان رئيس الجمعية محمد ولد ابيليل، و وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني آوى الشيخ سيديا تانديا.
 


الكلمات المفتاحية : البرلمان, العلم, المالية
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