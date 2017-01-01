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موريتانيا: البرلمان يبدأ نقاش قانون الماليلة المعدل


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 24 ماي 2017 - 09:59



موريتانيا: البرلمان يبدأ نقاش قانون الماليلة المعدل
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انعقد مؤتمر الرؤساء بالجمعية  الوطنية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الجمعية محمد ولد ابيليل، وبحضور  وزير التجهيزوالنقل سيدنا عالي ولد محمد خونه، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وكالة.

وأحال المؤتمر وفقا للوكالة الرسمية عدة مشاريع قانونية إلى اللجان المختصة للدراسة الأولية قبل عرضها في جلسات علنية.

ومن أبرز القوانين المحالة، قانون المالية المعدل لسنة 2017، قانون مدونة الحقوق العينية،  قانون يتعلق يجرم التمييز، قانون المدونة العامة لحماية الطفل.
 
و اطّلع المؤتمر خلال الاجتماع على مشاريع القوانين المحالة إلى الجمعية من طرف الحكومة، والأسئلة الموجهة من بعض النواب لأعضاء من الحكومة.
 


الكلمات المفتاحية : البرلمان, القوانين, المالية, النواب
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