موريتانيا: البرلمان يختتم دورة عادية ولكنها "ساخنة"



اختتمت مساء أمس الخميس الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2016/2017 على مستوى غرفتي البرلمان الموريتاني (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ).



وشهدت هذه الدورة التي وصفت بـ"الساخنة"، مناقشة وإقرار مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017، والمصادقة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016، ومشاريع قوانين التسوية لثلاث سنوات مالية.



كما صادق النواب خلال دورتهم المختتمة، على مشروع قانون يتعلق بالصحة، والمصادقة على اتفاقيات في مجال التعاون.



الدورة ناقشت كذلك التقرير السنوي للوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال السنة المنصرمة، وعرضه للخطوط العامة لبرنامجها لسنة 2017 عملا بأحكام المادة 73 من الدستور.



من جهة أخرى عرضت قوانين لم تحظ بموافقة النواب، على غرار قانون النوع الذي أثار الكثير من الجدل وامتنع النواب من التصويت عليه بحجة أن فيه مواد تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتعهدت الحكومة بمراجعة هذه المواد.

