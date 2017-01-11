حرب الذهب تستمر بين الجيش والمنقبين في تيرس

موريتانيا: البرلمان يصادق على قانون الصحة الإنجابية

الجزائر تسحق المنتخب الموريتاني بسداسية نظيفة

المغرب يمدد بطاقات الإقامة للمهاجرين إلى 3 سنوات

الإمارات تعلن مقتل 5 من مواطنيها في قندهار

ساحل العاج: تعيين رئيس الوزراء السابق نائبا لرئيس

التدخين يكلف الاقتصاد العالمي مليار دولار سنويا‎

غامبيا: وزير منشق يدعو الحكومة إلى العصيان

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن

وداع موسم الربيع

محمد ولد بتار
وداع موسم الربيع
  أشرف موسم الذكريات الطيبة لهذا العام على نهايته، وأخذت قوافل الخير تشد بُجر الحقائب على نجب

في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك

محمد بنمبارك
في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك
رحيل أيقونة وعميد الأسرة الدبلوماسية المغربية، سي عبد الرحمن بنعمر   رزئت الأسرة الدبلوماسية

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،
Sahara Media Agency : موريتانيا: البرلمان يصادق على قانون الصحة الإنجابية https://t.co/dhUMYEeGIJ
الاربعاء 11 يناير - 11:35
Sahara Media Agency : الجزائر تسحق المنتخب الموريتاني بسداسية نظيفة https://t.co/EeXPVpk6Mf
الاربعاء 11 يناير - 11:35
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: البرلمان يصادق على قانون الصحة الإنجابية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 11 يناير 2017 - 10:23



موريتانيا: البرلمان يصادق على قانون الصحة الإنجابية
مواضيع ذات صلة

صادقت الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، أمس الثلاثاء، خلال جلسة علنية على مشروع قانون يتعلق بالصحة الإنجابية.

واعتمدت الجمعية التعديلات التي أدخلتها لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية على مشروع القانون في بعض المفاهيم الواردة في المواد 6 و22 و25 و17 من القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى التعريف بالصحة الإنجابية كمجموعة من المناهج والتنقنيات التي تساعد في تحسين الصحة الإنجابية بكافة أبعادها.

وأكد وزير الصحة  كان بوبكر في مداخلته أمام  النواب، أن " الدولة تضع صحة الأم والطفل في الاعتبار وضمن أولوياتها تمشيا مع الالتزامات الدولية والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالصحة الإنجابية".

وأشار كان بوبكر  إلى أن الدولة وضعت خطة وطنية لتطوير الصحة وذلك بهدف مكافحة الأمراض، والحد من أسباب الوفيات، منبها إلى أن مشروع القانون الحالي جاء لتحديد المعايير في مجال الصحة الإنجابية ووضع القوانين التي تحكمها.

 من جهتهم، أكد النواب على ضرورة تبادل الخبرات مع مختلف دول العالم من أجل الإلمام بمختلف الاختراعات والتطورات في المجال الطبي، مشيرين إلى أن ذلك أصبح متاحا بفعل التطور الكبير في مجال الاتصالات.

وطالبوا بوضع آليات محكمة لاستيراد الأدوية وفحصها للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها للسوق، مؤكدين على ضرورة قيام الجهات المعنية بالمراقبة المتواصلة للتأكد من مدى احترام الصيدليات للإجراءات الضرورية لحفظ الأدوية.
 


الكلمات المفتاحية : الإنجاب, الصحة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة