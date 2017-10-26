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موريتانيا:البرلمان يصادق على كلمات النشيد الوطني الجديد


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 26 أكتوبر 2017 - 07:40



موريتانيا:البرلمان يصادق على كلمات النشيد الوطني الجديد
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 صادقت الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء ،على مشروع قانون يتضمن تحديد كلمات النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية.


وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، قال خلال استعراضه لمشروع القانون أمام البرلمان،  إن "النشيد من أهم رموز السيادة الوطنية، و أداة لتمجيد قيم الشعب وهويته، وجمع المواطنين على مثل عليا موحدة، وحثهم على التشبث بها والدفاع عنها".


وأطلع وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة النواب على الطريقة التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بإعداد النشيد، والجهود التي بذلتها من أجل إخراج المشروع الحالي الذي استوفى جميع الشروط المطلوبة في النشيد الوطني وحاز على تزكية شعراء بارزين من خارج اللجنة" حسب تعبيره.


بعض نواب المعارضة اعتبر أن النشيد الجديد تعتريه بعض الثغرات، و يبدوا مقطع الأوصال وغير متجانس، و يتميز بمستوى من الصعوبة تجعله في غير متناول الجميع، معتبرين أنه كان من الأفضل إجراء مسابقة بين الشعراء لاختيار نص جدير بأن يصبح النشيد الوطني لبلاد المليون شاعر.

 
ويأتي مشروع قانون النشيد تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991 المراجع سنوات 2006 و 2012 و 2017 والتي تنص على أنه "يحدد بقانون ختم الدولة والنشيد الوطني" والتي جاءت في سياق التعديلات الدستورية الأخيرة.



الكلمات المفتاحية : برلمان, نشيد, وزير
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