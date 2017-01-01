موريتانيا: البرلمان يناقش تسوية ميزانية سنوات ماضية



ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، الغرفة السفلي في البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالتسويات النهائية لميزانيات الدولة للسنوات 2010 و2011 و2012.



وحضر نقاش لجنة المالية بالبرلمان وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، الذي قدم عرضا شرح من خلاله الخطوط العريضة لمختلف بنود هذه الميزانيات.



وتشهد تسوية الميزانيات في موريتانيا تأخرا يصل إلى عدة سنوات في بعض الأحيان، حيث تمت تسوية ميزانية 2006 شهر يناير 2012، فيما صادق مجلس الوزراء الموريتاني، شهر أكتوبر الماضي، على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية للميزانية سنوات 2013 و2014 و2015.

