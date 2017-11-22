موريتانيا: البرلمان يناقش ميزانية وزارة الاقتصاد والوزارة المنتدبة





ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الموريتانية اليوم الاربعاء، ميزانية وزارتي الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد و المالية المكلفة بالميزانية، في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018.



وتبلغ ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية 6 مليار و549 مليونا و106 آلاف و563 أوقية، في حين تبلغ ميزانية الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية 5 مليار و669 مليونا و 51 الفا و192 اوقية.



وتابعت اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو، استعرض فيه مختلف بنود الميزانيتين المذكورتين.



وسبق لذات اللجنة أن ناقشت خلال الدورة البرلمانية الحالية، ميزانيات عدة وزارات أخري في قانون المالية الأصلي لسنة 2018 ، كوزارة العدل التي بلغت ميزانيتها 4 مليارات و 342 مليونا و543 الفا و 367 أوقية.



ووزارة الداخلية التي بلغت ميزانيتها أزيد من ثمانية وعشرين مليار أوقية ومائة وأربعة وثلاثين مليون، ووزراة الصيد والتي بلغت في قانون المالية الأصلي لسنة 2018 أزيد من ثلاثة مليارات أوقية، ووزارة الأمانة العامة للحكومة التي بلغت أزيد من ثمانية مليارات سبعمائة وخمسة عشر مليون أوقية

