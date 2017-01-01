موريتانيا: البطاقة اللاغية تحتل المرتبة الثانية في الاستفتاء



احتلت البطاقات اللاغية المرتبة الثانية في نتائج الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور الذي نظمته موريتانيا يوم السبت الماضي، وأعلنت نتائجه الأولية ليل الأحد/الاثنين.



وبحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فإن عدد البطاقات اللاغية في الاستفتاء على إلغاء مجلس الشيوخ وتشكيل مجالس جهوية وتعديلات مؤسسية أخرى، وصل إلى 76.314 بطاقة لتحل في المرتبة الثانية بعد عدد المصوتين بـ"نعم" الذي وصل إلى 573.935 مصوتاً.



بينما توقف عدد المصوتين بـ"لا" على هذه التعديلات عند 67.146 صوتاً، وكان عدد البطاقات المحايدة 28.894 بطاقة في المرتبة الرابعة والأخيرة.



أما فيما يتعلق بالجزء الثاني من الاستفتاء الشعبي والمتعلق بتعديل العلم الوطني، فكان التنافس قوياً بين البطاقات اللاغية والمصوتين بـ"لا"، وتمكنت "لا" في النهاية من حسم السباق لصالحها.



وكان عدد المصوتين بـ"لا" يصل إلى 68.124 ناخباً، بينما توقف عدد البطاقات اللاغية عند 64.408 بطاقات، أي بفارق يزيد على 3 آلاف صوت بقليل.



وبلغ عدد البطاقات اللاغية في العاصمة نواكشوط وحدها 15 ألف بطاقة، قالت الموالاة إنها لمصوتين بـ"نعم" ولكن تشدد اللجنة وقف أمام احتسابها، بينما بلغ عدد المصوتين بـ"لا" في نواكشوط 22 ألف صوت.

