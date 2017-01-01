موريتانيا: البنك المركزي يصدر سندات مطابقة للشريعة



أعلن البنك المركزي الموريتاني أمس الأربعاء عن إصدار سندات خزينة مطابقة للشريعة الإسلامیة، مشيرا إلى أن هذا الإصدار هو الأول من نوعه في شمال إفريقیا.



وقال البنك فى بيان له إنه خلال السنوات الأخیرة عرفت سوق الصیرفة الإسلامیة الموريتانیة تطورا كبیرا، ويشكل إصدار ھذا السند الجديد مرحلة جديدة تدخل في إطار استراتیجیة تطوير السوق المالیة الموريتانية.



وقال محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز ولد الداھي إن السندات الإسلامیة للخزينة أداة سلسة ومرنة وسھلة التداول على عكس الصكوك التي يتطلب إصدارھا ھیكلة مالیة وقانونیة أكثر تعقیدا، مؤكدا أن البنك سيستمر بالعمل على تطوير الصیرفة الإسلامیة بشكل أشمل، وفق تعبيره.



وستعتمد إصدارات السندات الإسلامیة للخزينة في مراحلھا الأولى على سوق المواد الأولیة.



ويطمح البنك المركزي الموريتاني ووزارة الاقتصاد و المالیة إلى توفیر وسیلة جديدة لتمويل الخزينة ،و تنويع الأدوات المتوفرة للبنوك الإسلامیة وغیرھا بإدراج أداة جديدة لتسییر فائض السیولة المتوفر للبنوك الإسلامیة .

