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موريتانيا: البيطرة تضع قطعانا كاشفة لحمى وادى رفت


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 27 غشت 2016 - 17:52



موريتانيا: البيطرة تضع قطعانا كاشفة لحمى وادى رفت
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كشفت وزارة البيطرة الموريتانية اليوم  السبت عن وضع قطعان كاشفة للبحث عن مرض حمى وادي رفت في ولايات لبراكنة، واترارزة، وغورغول، وكيدي ماغة، ولعصابة، وتكانت، والحوضين.
 
وأشارت إدارة المصالح البيطرية بالوزارة فى تصريح صحافي أن  نتائج هذه العملية كانت سلبية، مؤكدة على مواصلة البحث عن المرض في العينات طيلة الشهرين المقبلين بسبب انتشارالبعوض الناقل للعدوى في هذه الفترة بشكل كبير.
 
وأضافت أن اللجنة المشتركة لمراقبة الأمراض المنتقلة عبر الحشرات عقدت هذه الأيام اجتماعا، أكدت خلاله ضرورة التحلي باليقظة، وتحسيس المواطنين حول النظافة والوقاية من البعوض.
 


الكلمات المفتاحية : الباعوض, البيطرة, الحمى


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