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موريتانيا: التحقيق في حادثة قتل هزت نواكشوط


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 12 ماي 2017 - 00:23



موريتانيا: التحقيق في حادثة قتل هزت نواكشوط
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بدأت السلطات الموريتانية التحقيق في حادثة قتل هزت مقاطعة تيارت، شمالي العاصمة نواكشوط، مساء اليوم الخميس، راحت ضحيتها سيدة تعرضت للدهس بسيارة.
 
وقالت مصادر أمنية لـ"صحراء ميديا" إن سائق السيارة سلم نفسه للشرطة، وذلك بعد أن نقل الضحية إلى المستشفى وتأكده من وفاتها إثر العملية.
 
وأشارت هذه المصادر إلى أن الرجل سبق أن كان متزوجاً مع الضحية، وأن خلافاً أسرياً تسبب في الطلاق قبل فترة وجيزة.
 
وعاين وكيل الجمهورية في محكمة ولاية نواكشوط الشمالية جثة الضحية، فيما بدأت السلطات تحرياتها وتحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة وللتأكد من طابعها الإجرامي، وكشف الأسباب التي دفعت الرجل إلى دهس زوجته السابقة.
 
وقد أثارت الحادثة ضجة واسعة في العاصمة نواكشوط، وخاصة في مقاطعة تيارت التي شهدت وقوع الحادثة، حيث تجمهر عشرات المواطنين في موقع الحادثة.
 
وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان إقدام عسكري قبل عدة أشهر على قتل زوجته بطلقة نارية من مسدسه، وتسليم نفسه للشرطة، وذلك بعد خلاف أسري وصفته بعض المصادر آنذاك بالبسيط.
 


الكلمات المفتاحية : تيارت, جريمة, حادث, قتل, نواكشوط
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