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موريتانيا: التحقيق مع صحفيين من طرف الأمن


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 25 غشت 2017 - 13:56



موريتانيا: التحقيق مع صحفيين من طرف الأمن
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استجوب الأمن الموريتاني، اليوم الجمعة، مجموعة من الصحفيين الموريتانيين، وذلك بعد توقيف عدد منهم في الإدارة العامة للأمن الوطني.
 
وقالت المصادر إن عناصر من الشرطة الموريتانية وصلوا إلى مقر "يومية نواكشوط" الناطقة باللغة الفرنسية، وقاموا باستجواب مديرها الناشر موسى صمب سي، قبل أن يتوجهوا نحو مقر إدارة الأمن.
 
من جهة أخرى تم استجواب ببكر باي انجاي، المشرف على موقع كريديم الناطق باللغة الفرنسية، من طرف ثلاثة عناصر من الشرطة في مقر الموقع، قبل نقله إلى مقر إدارة الأمن.
 
وأشار موقع كريديم في برقية إخبارية إلى أن انجاي تعرض للإهانة اللفظية من طرف عناصر الشرطة الذين قاموا بالتحقيق معه.
 
في غضون ذلك خضع أيضاً جدنا ولد ديه، المدير الناشر لموقع "موري ويب"، العائد من نواذيبو، للاستجواب في مقر إدارة الأمن، بعد استدعائه هاتفياً.
 
وتحدثت المصادر عن بحث الشرطة عن الصحفي أحمد ولد الشيخ، المدير العام ليومية "القلم"، والموجود خارج البلاد.
 


الكلمات المفتاحية : الأمن, شرطة, صحافة, صحفيين
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