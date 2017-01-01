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موريتانيا: التربية الإسلامية فى مواجهة التطرف الديني


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 7 يوليوز 2017 - 10:38



موريتانيا: التربية الإسلامية فى مواجهة التطرف الديني
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طالب وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود بضرورة تعزيز دور "التربية الاسلامية في الحقل المدرسي"  لتكتسي طابعا توجيهيا هادفا انطلاقا من وسطية الاسلام.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة تكوينية حول طرق تعزيز مناهج تدريس التربية الاسلامية في المدارس والتي انطلقت أمس الخميس على ان تختتم اليوم الجمعة.

وأضاف ولد أهل داوود أن تحصين المجتمع من فكر التطرف و الانحراف مرهون بعناية المنظومة التربوية انطلاقا من مقاصد الشريعة المؤسسة على الوسطية و الاعتدال و السلم والتسامح.

وأكد أن السلطات بفضل ما سمها اليقظة الجادة أدركت أن محاربة التطرف و الغلو لا تمكن إلا  بمراعاة الشباب و تحصينهم بمنظومة تربوية انطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية.

ونبه إلى أنه في هذا الإطار اتخذت الحكومة جملة من القوانين لتعزيز دور التربية الإسلامية في الحقل المدرسي وذلك  برفع ضارب المادة في المدارس، وعممت المحاظر النموذجية  في التجمعات السكانية الأقل حظا في التعليم.
 


الكلمات المفتاحية : التربية, التربية الإسلامية, التطرف, التعليم
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