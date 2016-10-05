موريتانيا: التكتل يطالب " الهابا" بإصلاح الإعلام العمومي

طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية " الهابا" بالعمل على الارتقاء بقطاع الإعلام العمومي، منبها إلى ما قال إنه تغييب "متعمد " يمارسه التلفزيون والإذاعة الرسميتين والوكالة الموريتانية للأنباء في حق الحزب .



وقال الحزب المعارض في بيان وزعه اليوم الأربعاء إن هذا التصرف لا ينبغي أن يصدر عن مؤسسات يفترض أنها للخدمة عمومية، معتبرا أنها أصبحت تكرس خطها التحريري للتغطية على فضائح النظام الذي وصفه ب" الفاشل" ، حسب البيان.



واتهم الحزب القائمين على الإعلام العمومي بالتطبيل لأي نظام حاز السلطة بأي طريقة، مضيفا أنه يسعى إلى تجميل "الوجه القبيح لذلك النظام ووصم كل من يخالفه الرأي والمواقف بالمكابر وغير الوطني"، وفق البيان.



وأكد أن المسؤولين يصرون بشكل متعمد على تغييب الحزب في النشرات الإخبارية والتغطية والإستضافات اليومية ، عكس الأحزاب السياسية الأخرى .



وقال البيان إن هذه الممارسات ، لن تزيد الرأي العام إلا قناعة بزيف شعار حرية الإعلام وتساوي الفرص أمام كافة الفرقاء السياسيين الذي يتبجح به النظام في كل خرجاته، و تؤكد أحاديته واحتكاره لمؤسسات الدولة وتوظيفها في أغراضه الخاصة، وفق ما ورد في البيان .



وأشار إلى أن المؤسسات الإعلامية العمومية فقدت مصداقيتها لدى المتابع، وأجبرت المواطن على البحث عن منافذ إعلامية أخرى، خاصّة مع ظهور معطيات جديدة في الفضاء الإعلامي .