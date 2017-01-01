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موريتانيا: التنقيب عن الذهب يحصد أرواحا جديدة


نواذيبو - صحراء ميديا
الاربعاء 26 يوليوز 2017 - 10:12



موريتانيا: التنقيب عن الذهب يحصد أرواحا جديدة
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عثر أمس الثلاثاء على جثث ثلاث منقبين عن الذهب، مدفونة فى حفر فى منطقة بين تازيازت، وبلنوار في ولاية انشيري، شمالي غرب موريتانيا.

وقال مراسل "صحراء ميديا" في المنطقة بأن المنقبين اختفوا منذ أكثر من أسبوع في  صحراء تازيازت الوجهة الرئيسية لآلاف الموريتانيين الباحثين عن الذهب.

وتستقطب منطقة الشمال المورتياني الآلاف المواطنين الموريتانيين الباحثين عن الثراء السريع وذلك بالتنقيب عن الذهب بطرق تقليدية.

وتكررت في الفترة الأخيرة حوادث وفاة المنقبين عن الذهب في عمق الصحراء الموريتانية، خاصة في المنطقة العسكرية المغلقة من طرف الجيش


الكلمات المفتاحية : التنقيب, الذهب
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