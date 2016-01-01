موريتانيا: الجالية بفرنسا تطلب دخول "الحياة السياسية"



طالبت الجالية الموريتانية المقيمة فى فرنسا بإشراكها في الحياة السياسية في موريتانيا من خلال اختيار ممثلين عنها في الهيئات التشريعية والمؤسسات الدستورية.



أكدت الجالية خلال لقائها بالوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، المكلفة بالموريتانيين في الخارج، خديجة أمبارك فال على تقريب الخدمات الإدارية والقنصلية من أفرادها ومواكبتهم من لإيجاد الحلول للمشاكل التي يعانون منها.



وشددت مداخلات أفراد الجالية على حل مشاكل المتعلقة بإقامتهم في الخارج، أو لدى زيارتهم لموريتانيا، إضافة إلى العناية بقضايا الطلبة الدارسين في فرنسا وتقديم المساعدة لهم.



و تعهدت الوزيرة بتسوية المشاكل، مؤكدة على أنها تتقاطع في محاورها الرئيسية مع تلك التي طرحتها الجاليات المختلفة في الخارج خاصة في أوروبا و أمريكا الشمالية.

