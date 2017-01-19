موريتانيا: الجهود متواصلة لحل أزمة غامبيا



أعلنت الحكومة الموريتانية أن الجهود ماتزال متواصلة لحل الأزمة السياسية في غامبيا، رغم أداء الرئيس الغامبي المنتخب أداما بارو لليمين الدستوري في سفارة بلاده بالسنغال، وتمسك الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي بالحكم.



وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع الحكومة مساء اليوم، إن وساطة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يوم أمس الأربعاء في الأزمة الغامبية "أدت إلى نتيجة هامة".



وأشار ولد الشيخ إلى أن الرئيس الموريتاني بعد لقائه بجامي قال إنه "أصبح أقل تشاؤما مما كان عليه"، وفق تعبيره.



وأكد المتحدث باسم الحكومة الموريتانية أن "الجهود مازالت متواصلة على قدم وساق"، وأن "جميع الأطراف مستعدة وتتوق لحل سلمي ينهي الأزمة إدراكا منها لخطورة الحل العسكري".

