موريتانيا: الجيش ينشئ معهدا عاليا للغة الإنجليزية



دشن وزيرا الدفاع الموريتاني جالو مامادو باتيا، والتعليم العالي سيدى ولد سالم المعهد العالي للغة الإنجليزية فى العاصمة نواكشوط.



ويعد المعهد مؤسسة للتعليم العالي أنشئت بموجب المرسوم رقم 2030-16 بتاريخ 18 فبراير2016 ويخضع لوصاية مزدوجة من وزارتي الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي ويتبع تنظيما للأركان العامة للجيوش.



وتتمثل مهام المعهد وفقا للقائمين عليه فى تطوير وتوفير برامج التكوين الأساسي والمستمر بامتياز في اللغة الانكليزية لصالح الاحتياجات الإدارية العمومية والتجمعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين.



ويشرف على تدريس الدفعة الأولي من طلاب المعهد البالغة 60 طلبا طاقم من الأساتذة المتخصصين من المملكة المتحدة، وموريتانيا.

