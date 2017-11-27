موريتانيا: الجيش ينظم مسيرة بـ"المشاعل" في العاصمة نواكشوط





نظمت قيادة الأركان العامة للجيوش في موريتانيا مساء اليوم الاثنين مسيرة راجلة لحملة المشاعل بمناسبة عيد الاستقلال الوطني، والذكرى الـ 57 لتأسيس القوات المسلحة الموريتانية.





وشاركت في المسيرة التي نظمتها كتيبة القيادة والخدمات في الجيش تشكيلات من قيادة أركان الجيش الجوي، وقيادة أركان الجيش البحري، والمنطقة العسكرية السادسة، وكتيبة القيادة والخدمات، والمدرسة العليا متعددة التقنيات، وموسيقى القوات المسلحة.





وانطلقت المسيرة من مقر قيادة الأركان العامة للجيوش عبر شارع جمال عبد الناصر وسط العاصمة انواكشوط باتجاه رئاسة الجمهورية ثم البنك المركزي الموريتاني، والجمعية الوطنية وقيادة أركان الحرس الوطني ، لتنتهي أمام المدخل الغربي لقيادة الأركان العامة للجيوش.

