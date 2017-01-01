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موريتانيا: الحرس يساعد أسر من قضوا أجلهم العام الماضي


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 31 ماي 2017 - 12:00



وزير الداخلية وهو يسلم إحدى المساعدات - و م أ
وزير الداخلية وهو يسلم إحدى المساعدات - و م أ
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وزع الحرس الوطني، مساء أمس الثلاثاء، خلال حفل إفطار بمقره في نواكشوط، مساعدات بلغت أربع مائة ألف أوقية، لصالح كل أسرة من أسر منتسبي سلك الحرس الوطني الذين قضوا أجلهم خلال العام الماضي.
 
وتدخل هذه المساعدات حسب القائمين عليها، في إطار النسخة الثانية من مبادرة أقرتها قيادة الحرس الوطني منذ العام الماضي، تقدم من خلالها مساعدات بمناسبة شهر رمضان المبارك، عبر الصندوق الحرسي لأسر عناصر الحرس الوطني الذين قضوا خلال العام المنصرم.
 
وأشاد سيد ألمين بن ناصر، في كلمة له باسم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، بهذه المبادرة في هذا الشهر المبارك، واعتبرها دليلا على حرص المؤسسة العسكرية على أمن المواطن ومواساته عند الحاجة، حسب قوله.
 
وحضر الحفل وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ميمونة بنت محمد التقي، وقائد أركان الحرس الوطني الفريق مسغارو ولد سيدى، وقائد أركان الدرك الوطني الفريق السلطان ولد محمد أسواد، ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية وعدد من المدعوين.
 


الكلمات المفتاحية : الحرس, الصوم, رمضان, مساعدة
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