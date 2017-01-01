موريتانيا: الحزب الحاكم يستنكر انتهاك اسرئيل لبيت المقدس





دان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فى موريتانيا اليوم الجمعة التصرفات الإسرائيلية المشينة المتمثلة في انتهاك حرم القدس والمسجد الأقصى، دون الاكتراث بالمواثيق والقرارات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.



وقال الحزب فى بيان لهم إن اسرائيل لا تزال تصر على مواصلة انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني واغتصاب أرضه وتهجيره، ، مما ولد جوا ملبدا بالفوضى وعدم الثقة في المنطقة ساهم إلى حد كبير في زعزعة السلم والأمن في العالم، وفق البيان.



وأكد الحزب دعمه ومساندته للأخوة فى فلسطين المحتلة عامة وفي الحرم المقدسي خاصة، محملا العالم وكل المنظمات الدولية مسؤولية التقاعس عن نصرة الحق وتطبيق قرارات المنظومة الدولية تحت تأثير التعنت الإسرائيلي المكشوف.





وأضاف البيان أنه انطلاقا من رؤية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية التي تعتبر أن العدالة واحترام الآخر هي الإطار الأهم للشراكة بين أبناء المعمورة، وأن لا تنمية دون الأمن والأمان، والتي تعتبر كذلك أن السلام في الشرق الأوسط أمر مستحيل دون إرجاع كل الأرض العربية المستلبة وعلى رأسها القدس والمسجد الأقصى.