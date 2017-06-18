موريتانيا: الحزب الحاكم يعالج مرضي العيون





نظم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا اليوم الأحد، عددا من الاستشارات الطبية الخاصة لمرضي العيون في العاصمة نواكشوط ، في إطار يوم طبي للحزب.





اليوم الطبي خصص لمرضى العيون المرفوعين من طرف البعثات الميدانية للحزب بأحياء من العاصمة .



واختارت المنسقية الطبية للاتحاد من أجل الجمهورية، مركز مكافحة العمى بالحي الساكن في دار النعيم مكانا لتقديم الاستشارات الطبية.





بلغ عدد المرفوعين من مرضى العيون حسب بيان صادر عن الحزب الحاكم 153 حالة ، بعضها يحتاج نظارات طبية، ويحتاج بعضها الآخر تدخلا جراحيا، فيما احتاج آخرون لمعاينات أخري.



وتأتي هذه الاستشارات حسب بيان الحزب، في إطار عمل القافلة الطبية التي أطلقت، ضمن العملية الرمضانية لهذا العام.





ومن المنتظر أن يخصص الحزب غدا يوما مفتوحا لعلاج الأطفال والنساء في المركز الصحي الرئيسي بمقاطعة تيارت.

