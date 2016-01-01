موريتانيا: الحزب الحاكم يلغي مسيرة دعم الاستفتاء

قرر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا إلغاء مسيرة شعبية كان ينوي تنظيمها يوم 11 نوفمبر الجاري من أجل التعبئة لدعم الاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه قبل نهاية العام لإجراء تعديلات دستورية تم إقرارها في نهاية حوار وطني نظمته الحكومة وقاطعته المعارضة التقليدية.



وقالت مصادر من داخل الحزب لـ"صحراء ميديا" إن الحزب قرر إلغاء المسيرة التي كانت ستنظم في العاصمة نواكشوط، واستبدلها بحملات تعبئة وتحسيس.



وأوضحت المصادر أن هذه الحملات ستشمل جميع مناطق موريتانيا الداخلية، بالإضافة إلى العاصمة نواكشوط، بهدف شرح التعديلات الدستورية وأهمية المشاركة في الاستفتاء الشعبي.



ومن المرتقب أن تشارك قيادات وازنة في الحزب الحاكم والأغلبية الرئاسية في حملات التعبئة، بالإضافة إلى مسؤولين ووزراء في الحكومة.



وكانت المعارضة التقليدية قد أعلنت رفضها للاستفتاء الشعبي والتعديل الدستوري، ونظمت مسيرة يوم السبت الماضية رفعت فيها شعار "لا لتعديل الدستور".