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موريتانيا: الحكومة تبدأ التعبئة للاستفاء بالولايات الداخلية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 3 يوليوز 2017 - 13:44



موريتانيا: الحكومة تبدأ التعبئة للاستفاء بالولايات الداخلية
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بدأت السلطات الموريتانية، اليوم الإثنين التعبئة للتسجيل على اللائحة الانتخابية فى الولايات الداخلية مع اقتراب  الاستفتاء الشعبي على التعديلات دستورية.

الحملة التحسيسة انطلقت اليوم من الشرق الموريتاني بولايتي العصابة، والحوض الشرقي، وقادها والي لعصابه محمد الحسن ولد محمد السعد، ومحمد ولد محمد الأمين ولد بلعمش والي الحوض الشرقي.

وحث الواليان رؤساء المصالح الجهوية على بذل "أقصى الجهود من أجل التعبئة للتسجيل على اللائحة الانتخابية و استغلال ما تبقى من فترة تمديد الإحصاء ذي الطابع الانتخابي وتكثيف الجهود حتى يتمكن الجميع من التسجيل والإدلاء بأصواتهم و أداء واجبهم الانتخابي".

وأكد والي ولاية الحوض الشرقي أن الدولة اتخذت ما وصفها بالإجراءات لهذا الغرض في جميع المقاطعات التابعة للولاية كما يوجد في كل بلدية ممثل للتسجيل مما يسهل العملية لكافة المواطنيين.

وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات  قد أعلنت الثلاثاء  الماضي تمديد الإحصاء الإدارى ذي الطابع الانتخابى إلى الرابع من شهر يوليو القادم ، ويعد هذ التمديد الثالث منذ إطلاق الإحصاء منتصف مايو الماضي.

وبررت اللجنة الانتخابية  التمديد بما قالت إنه "مستوى الإقبال الكبير"، فيما تشير مصادر من المعارضة إلى أن التمديد كان سببه "ضعف الإقبال".
 


الكلمات المفتاحية : الإحصاء, الاستفتاء, الانتخابات, الدستور
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