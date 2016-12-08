موريتانيا: الحكومة تجتمع قبيل مهرجان المدن القديمة

عقدت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس اجتماعها الأسبوعي تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز في القصر الرئاسي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط .



ويأتى اجتماع الحكومة اليوم أيام قبل إطلاق النسخة السادسة لمهرجان المدن القديمة بوادان، وهي النسخة التى ألغيت العام الماضي إثر تزامنها مع وفاة نجل الرئيس الموريتاني فى حادث سير.



ومن المنتظر أن تستعرض الحكومة فى اجتماعها الأسبوعي وتصادق على عدد من المراسيم ومشاريع القوانين.



كما يتوقع أن تجرى الحكومة بعضا من الإجراءات الخصوصية فى المؤسسات العمومية وبعض الوزارات.

