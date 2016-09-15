موريتانيا: الحكومة تجري تغييرات في الإدارة الإقليمية



صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس على تغييرات واسعة في الإدارة الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية واللامركزية.



وجاءت هذه التعديلات والإجراءات الخصوصية على النحو التالي:



ولاية العصابة

مقاطعة بومديد

الحاكم المساعد: أحمد ولد الرابي، محرر إدارة عامة، رئيس مركز بالنشاب الإداري سابقا



ولاية كوركول

مقاطعة كيهيدي

الحاكم المساعد: اب ولد محمد الامين، محرر إدارة عامة، رئيس مركز مال الإداري سابقا.



ولاية البراكنه

مقاطعة ألاك

مركز مال الإداري

رئيس المركز: مصطفى ولد محمد المختار، ملحق إدارة عامة، حاكم مساعد كيهيدي سابقا



ولاية الترارزة

مقاطعة واد الناقة

الحاكم المساعد: محمد نوح ولد الشيخ براهيم، إداري مدني، أمين عام مقاطعة واد الناقة سابقا



ولاية إنشيري

مقاطعة أكجوجت

مركز بالنشاب الإداري

رئيس المركز: محمد محمود ولد عبد الله، ملحق إدارة عامة، حاكم مساعد واد الناقة

