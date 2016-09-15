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موريتانيا: الحكومة تجري تغييرات في الإدارة الإقليمية


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 15 سبتمبر 2016 - 18:28



موريتانيا: الحكومة تجري تغييرات في الإدارة الإقليمية
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صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس على تغييرات واسعة في الإدارة الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية واللامركزية.
 
وجاءت هذه التعديلات والإجراءات الخصوصية على النحو التالي:
 
ولاية العصابة
مقاطعة بومديد
الحاكم المساعد: أحمد ولد الرابي، محرر إدارة عامة، رئيس مركز بالنشاب الإداري سابقا
 
ولاية كوركول
مقاطعة كيهيدي
الحاكم المساعد: اب ولد محمد الامين، محرر إدارة عامة، رئيس مركز مال الإداري سابقا.
 
ولاية البراكنه
مقاطعة ألاك
مركز مال الإداري
رئيس المركز: مصطفى ولد محمد المختار، ملحق إدارة عامة، حاكم مساعد كيهيدي سابقا
 
ولاية الترارزة
مقاطعة واد الناقة
الحاكم المساعد: محمد نوح ولد الشيخ براهيم، إداري مدني، أمين عام مقاطعة واد الناقة سابقا
 
ولاية إنشيري
مقاطعة أكجوجت
مركز بالنشاب الإداري
رئيس المركز: محمد محمود ولد عبد الله، ملحق إدارة عامة، حاكم مساعد واد الناقة
 


الكلمات المفتاحية : إدارة, تعيين, حكومة


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