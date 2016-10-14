موريتانيا: الحكومة تحارب الرشوة لتحقيق الجودة



قالت وزيرة والصناعة التقليدية الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس إن مكافحة الرشوة شكلت أولوية محورية للبرنامج السياسي للحكومة، مشيرة إلى أن الأخيرة ضاعفت جهودها للقضاء على هذه الظاهرة.



جاء ذلك خلال خطاب ألقته الوزيرة اليوم الجمعة بغرفة التجارة والصناعة والزارعة بمناسبة تخليد اليوم العالمي للجودة تحت شعار"الموا صفات تؤسس أواصر الثقة" .



وأكدت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة أهمية وضع ومتابعة المعايير ومقاييس الجودة بالإضافة إلى متابعة التشريعات التي تكافح الرشوة، وفق تعبيرها.



وأضافت أن وزارتها عاكفة على اصدار مواصفة وطنية في مجال مكافحة الرشوة معتمدة في ذلك على المواصفة الدولية لأنظمة الجودة والمتعلقة بمكافحة الرشوة.



وشددت على أن المواصفة الوطنية سيتم اعتمادها اليوم من قبل المنظمة الدولية للمواصفات دعما لجهود الهيئات في حربها على الرشوة من خلال خلق ثقافة الاستقامة والشفافية.



وأبرزت منت مكناس أهمية الجودة باعتبارها وسيلة أساسية للتنمية والسيطرة على وسائل الإنتاج ونقل التجارب والخبرات حيث أصبحت تمس جميع مناحي الحياة كالحكامة والتنمية المستدامة والرشوة بمختلف أشكالها.

