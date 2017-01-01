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موريتانيا: الحكومة تستعد لاستدعاء هيئة الناخبين


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 29 ماي 2017 - 12:16



موريتانيا: الحكومة تستعد لاستدعاء هيئة الناخبين
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قالت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" إن الحكومة الموريتانية تستعد في اجتماعها الاستثنائي اليوم الاثنين لاستدعاء هيئة الناخبين تحضيراً للاستفتاء الشعبي على تعديلات دستورية.
 
وأوضحت هذه المصادر أن الاجتماع كان مبرمجاً من أجل استدعاء في الأجل القانوني الذي حدده الدستور الموريتاني بأنه يجب أن يكون قبل موعد الاستفتاء بخمسة وأربعين يوماً.
 
وكانت الحكومة قد حددت موعد الاستفتاء الشعبي يوم 15 يوليو المقبل، أي أن آخر أجل لاستدعاء الهيئة يوم الأربعاء المقبل.
 
في غضون ذلك بدأت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عملها لمراجعة اللوائح الانتخابية، والتحضير للاستفتاء الشعبي.
 


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, الحكومة, الدستور
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