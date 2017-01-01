موريتانيا: الحكومة تسعى لتأهيل الأطفال الخارجين على القانون

موريتانيا: محتجون ضد تشييد سد داخل البلاد

منظمة تحذر من استنزاف صيني لأسماك موريتانيا

حكومة موريتانيا تكون مائة شاب في مجال البناء

موريتانيا: قمع أساتذة التعليم الثانوي يثير الجدل

تأسيس اتحاد عالمي للصحفيين في الدول الإسلامية

موريتانيا: البرلمان ينفي اتهامات نقابة عمالية

"تواصل" أول حزب موريتاني يزور غامبيا بعد جامي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: محتجون ضد تشييد سد داخل البلاد https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-محتجون-ضد-تشييد-سد-داخل-ال… https://t.co/zobkdwpeNc
الخميس 11 ماي - 15:19
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | منظمة تحذر من استنزاف صيني لأسماك أفريقيا https://t.co/vgjvs5kUW5منظمة-تحذر-من-استنزاف-صيني-لأسماك-أف… https://t.co/Caqmuc3Zlo
الخميس 11 ماي - 14:19
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: الحكومة تسعى لتأهيل الأطفال الخارجين على القانون


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 11 ماي 2017 - 17:46



مواضيع ذات صلة
 
قال وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داده اليوم الخميس إن الحكومة تسعى لتأهيل كل من ينحرف من الأطفال ودمجه،  "حتى يصبح عضوا فاعلا ومساهما في بناء البلد".
 
وأضاف ولد داداه خلال زيارة لأحد مراكز تأهيل الأطفال بنواكشوط أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أعطى تعليماته من أجل تأهيل "هذه الشريحة"، وإعادة دمجها من خلال تخصيص مكان مناسب خاص بها، مشيرا إلى أن كل الاحتياطات اللازمة لتشييد هذه البناية تم توفيرها "لكي تكون منشأة تأهيلية تتوفر على كافة الخدمات المطلوبة من ورشات التكوين والتعليم إضافة إلى توفرها على مطعم لتوفير الوجبات الغذائية لنزلائه و على مركز صحي لتوفير الخدمات الصحية".
 
وأكد الوزير أن هذا النوع من المراكز كان محل إشادة من قبل البعثات الدولية، مضيفا:  "الأطفال المتنازعون مع القانون الموجودون في السجن المركزي سيتم تحويلهم إلى هذا المركز بعد انتهاء الأشغال فيه.
 
وكان  وزير العدل اطلع اليوم على الأشغال في مركز مغلق مخصص للأطفال المتنازعين مع القانون. 


الكلمات المفتاحية : أطفال, تأهيل, حكومة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة