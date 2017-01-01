موريتانيا: الحكومة تسعى لتأهيل الأطفال الخارجين على القانون

قال وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داده اليوم الخميس إن الحكومة تسعى لتأهيل كل من ينحرف من الأطفال ودمجه، "حتى يصبح عضوا فاعلا ومساهما في بناء البلد".



وأضاف ولد داداه خلال زيارة لأحد مراكز تأهيل الأطفال بنواكشوط أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أعطى تعليماته من أجل تأهيل "هذه الشريحة"، وإعادة دمجها من خلال تخصيص مكان مناسب خاص بها، مشيرا إلى أن كل الاحتياطات اللازمة لتشييد هذه البناية تم توفيرها "لكي تكون منشأة تأهيلية تتوفر على كافة الخدمات المطلوبة من ورشات التكوين والتعليم إضافة إلى توفرها على مطعم لتوفير الوجبات الغذائية لنزلائه و على مركز صحي لتوفير الخدمات الصحية".

وأكد الوزير أن هذا النوع من المراكز كان محل إشادة من قبل البعثات الدولية، مضيفا: "الأطفال المتنازعون مع القانون الموجودون في السجن المركزي سيتم تحويلهم إلى هذا المركز بعد انتهاء الأشغال فيه.



وكان وزير العدل اطلع اليوم على الأشغال في مركز مغلق مخصص للأطفال المتنازعين مع القانون.