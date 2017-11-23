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موريتانيا: الحكومة تصادق على قوانين تطبق تعديلات الدستور


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 24 نونبر 2017 - 09:57



موريتانيا: الحكومة تصادق على قوانين تطبق تعديلات الدستور

صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الأسبوعي أمس الخميس على مجموعة من مشاريع القوانين تدخل في إطار تطبيق التعديلات الدستورية الأخيرة.

وقال وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله إنه قدم أمام مجلس الوزراء ست مشاريع قوانين ، بينها مشروع قانون يتعلق بالجهة، ومشروع قانون نظامي يتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج، مشروع قانون نظامي يتعلق بتشجيع نفاث النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية.

كما ناقش المجلس مشروع قانون نظامي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون النظامي المنشئ للبلديات، ومشروع قانون نظامي يقضي بتعديل أحكام القانون النظامي المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بخصوص مشرع القانون المتعلق بالجهة أن حدود المجالس جهوية على مستوى التراب الوطني ستتطابق مع الحدود الحالية للدوائر الاقليمية( الولايات)، وستكون مجالس جهوية منتخبة عن طريق الاقتراع المباشر،  وبرئاسة رئيس له عدد من النواب وأعضاء يحددون حسب الكثافة السكانية للولايات.
 


الكلمات المفتاحية : القوانين, المجالس الجهوية
 
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